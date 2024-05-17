苗栗縣長盃武術比賽17日上午在苗栗市巨蛋體育館登場，縣長鍾東錦期勉小朋友們習武強身。（謝明俊攝）

苗栗縣政府非常重視國小武術教育，在縣內多所國小推廣學生學習武術，更獨創褔興武術學校，招攬全國武術好手入校就讀，縣府每年都會舉辦縣長盃武術比賽，今年比賽17日上午在苗栗市巨蛋體育館登場，苗栗縣長鍾東錦並以福興武術學校3名好手在今年全中運勇奪3面金牌佳績，鼓勵小朋友們練武強身。

苗栗縣長盃武術比賽17日上午在苗栗市巨蛋體育館登場，小選手卯足全力參賽。（謝明俊攝）

2024年全中運月前在台北市舉行，苗栗縣立福星武術學校學生邱柏翔、魏宗玄及袁羽樂，代表苗栗縣參加武術散打項目比賽，3人在3個量級賽事中勇奪3面金牌，讓鍾東錦獲悉後非常高興，感謝3名同學努力練習，為苗栗縣爭光，也特別在17日縣長盃武術比賽開幕式中公開表揚，期勉參賽的小武術家們努力練習武術，未來也能代表苗栗縣出賽奪牌。

苗栗縣政府向來注重在國小階段就開始教習武術強健身體，並且為了推廣國小武術環境，多次舉辦武術教育師資的培訓課程，讓這些訓練合格的優秀種子教師合校後傳承所學，訓練學生們修習武術，讓習武風氣代代傳承。

今年的武術比賽17日在苗栗市巨蛋體育館舉行，共有27所國小、近400名小朋友同台競技，比賽項目包括了五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳等4種指定項目，另外還有拳術及品等傳統武術項目。

苗栗縣長盃武術比賽17日上午在苗栗市巨蛋體育館登場。（謝明俊攝）

鍾東錦以大會主席身分主持開幕儀式，特別推崇福興武術學校學生邱柏翔、魏宗玄及袁羽樂，代表苗栗縣參加武術散打項目比賽，3人在3個量級賽事中勇奪3面金牌，期勉在場小朋友們也能認真練習，未來代苗栗縣出外比賽，替苗栗爭光。