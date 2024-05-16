小心收到100元假鈔！高雄一間飲料店老闆日前表示，很多店家都在防500、1000元假鈔，結果近日店裡點鈔時發現一張百元假鈔，防偽線上「100」字樣是用手刻，且反面看真鈔防偽線是一直線，假鈔是虛線，拿去台銀鑑定果然是假鈔，已報警處理。

假鈔防偽線上的100，是用手刻。（翻攝自爆料公社）

這名老闆在臉書「爆料公社」指出，11日結帳點鈔時發現100元假鈔，防偽線特別粗糙，一看就是假的，用手刻出「100」字樣，而真鈔上的「100」是雷射的，另外假鈔沒有浮水印、紙質摸起來也不一樣。

反面看假鈔防偽線是斷掉的，真鈔是一整條。（翻攝自爆料公社）

老闆表示，後來使用驗鈔機也驗不過，13日拿去台灣銀行鑑定，對方告知是假鈔，目前全案已交給警方偵辦。老闆補充，現在很多店家把防假鈔重點放在500、1000元鈔票，比較少仔細檢查100元鈔票，所以特別提醒大家小心，而他的假鈔判斷方法是看防偽線，反面看真鈔是一整條、假鈔是虛線。

貼文PO出後引發網友熱議，「太舊的紙鈔我都會注意看」、「我覺得有異都用彈的，因為紙質不一樣」、「我也收到這一版的」、「我也收到一張，沒賺還倒賠！」、「電子支付也是有好處」，還有人表示「以前做超商的時候也收過一張100元假鈔，忙完的時侯檢查，發現防偽線是拿粗紅筆畫」。