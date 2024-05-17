日盛台駿董事長為簡志明，、總經理為朱志威，最大股東為王道銀行持股44.27％，其次為國鈺投資持股19.41％，資本額為35.12億元，主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務等，輔導券商為台新證券。

日盛台駿2020～2023年稅前純益各為6.87億元、8.15億元、8.95億元、8.78億元，EPS各為2.39元、2.83元、2.93元、1.47元。

日盛台駿目前市場結構主要是內銷、占比68.16％、另外銷占比31.84％；全體董事共11席合計持股比率63.93％。

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