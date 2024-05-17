日盛台駿董事長為簡志明，、總經理為朱志威，最大股東為王道銀行持股44.27％，其次為國鈺投資持股19.41％，資本額為35.12億元，主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務等，輔導券商為台新證券。
日盛台駿2020～2023年稅前純益各為6.87億元、8.15億元、8.95億元、8.78億元，EPS各為2.39元、2.83元、2.93元、1.47元。
日盛台駿目前市場結構主要是內銷、占比68.16％、另外銷占比31.84％；全體董事共11席合計持股比率63.93％。
證交所昨（16）日召開上市審議委員會，審議通過王道銀行（2897）轉投資44.27％的日盛台駿（6958）上市案。證交所表示，上市案該尚須提報證交所董事會核議。
日盛台駿董事長為簡志明，、總經理為朱志威，最大股東為王道銀行持股44.27％，其次為國鈺投資持股19.41％，資本額為35.12億元，主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務等，輔導券商為台新證券。
日盛台駿2020～2023年稅前純益各為6.87億元、8.15億元、8.95億元、8.78億元，EPS各為2.39元、2.83元、2.93元、1.47元。
日盛台駿目前市場結構主要是內銷、占比68.16％、另外銷占比31.84％；全體董事共11席合計持股比率63.93％。
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