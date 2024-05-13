未上市股票吸金集團遭移送法辦。（警方提供）

刑事局偵七大隊3月查獲以安姓業務員為首的非法證券商，涉嫌自2020年起，以富盛、宏盛等投顧公司名義，將「未上市股票」發行公司包裝成潛力股，透過業務員電話CALL客方式，不斷鼓吹公司前景看好，即將上市櫃、獲利將翻倍等話術，誘騙民眾掏錢購買，4年吸金3億元。警方擴大追查，5月再逮幕後張姓金主等人，張等3人收押。

刑事局去年7月受理民眾報案，指稱遭受詐騙集團偽裝成合法劵商，將未上市股票包裝成潛力股，以公司前景看好即將興櫃上市等話術，誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸，案經蒐報後報請台北地檢署指揮偵辦。

經調查，該非法證劵商自2020年起，以「富盛投顧」、「宏盛投顧」公司等名義，未經主管機關核准而非法從事證劵（股票）推銷買賣，並於推銷未上市股票當下，加以渲染誇大，或虛構存在之事實，或隱瞞交易重要事項，如財務虧損，利用雙方資訊不對等情況誘使被害民眾認購，並使用人頭帳戶供被害民眾匯款，清查犯罪不法金流逾3億元。

刑事局今年3月5日、6日、8日及28日拘提41歲安姓男子及趙姓業務員等18人到案，經數位鑑識分析電磁紀錄，成功溯源集團幕後金主，再於5月1日、2日拘提幕後的44歲王姓、42歲盧姓金主等12嫌到案。

警方搜索相關處所，查扣172萬餘元、日圓19萬7,000元、「庫柏力克」精品公仔熊12隻、賓士、保時捷、要價600萬的Jeep藍哥王自小客車、手機19支、電腦4臺、紙本股票、存簿、金融卡、稅單收據等贓證物。

全案詢後依刑法詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢，王姓主嫌及共犯等共3人經法院裁定羈押禁見。

其中，在安姓男子家中搜到的庫柏力克熊公仔，是目前網紅風靡蒐集的精品公仔款式，共12支，分大中小3種尺寸，各尺寸4支，以大支30萬、中型6萬、小支1萬5000元估算，總價約150萬，讓警方大開眼界。