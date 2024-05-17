華新麗華去年EPS為1.32元，17日股東會通過每股配發現金股利1.1元等議案。華新董事長焦佑倫受訪表示，今年不銹鋼、鎳金屬（鎳生鐵及冰鎳）、線纜等產品銷售量會比去年增加，營業額要看材料價格，不一定會增加，預估今年營業額可能與去年持平，長期努力朝營收2,000億元目標邁進。

華新去年合併營收達1,898.40億元，稅後純益51.34億元，EPS為1.32元，17日股東會通過每股配發現金股利1.1元、承認去年財報及營業報告書、修訂公司章程等議題。焦佑倫的胞妹華新原副董事長焦佑慧日前請辭董事後，股東會補選一席董事而由律師謝文倩出線，但不再補選副董事長。

焦佑倫指出，華新過去五年並未停下腳步，做了許多重大投資，包括投資印尼近12億美元，發展鎳相關上游產業，大陸不銹鋼廠價值提升、台灣高雄港建置海纜廠，總計投資新台幣300億元，斥資5億美元，收購歐洲不銹鋼廠及特殊合金企業，五年總投資新台幣近700億元，其中高雄海纜廠預計2027、2028年量產。不銹鋼事業涵蓋台灣、大陸及歐洲等地，發展放在長條棒材，華新是除大陸以外，全球最大的盤元及直棒鋼的供應商，去年收購英國SMP不銹鋼廠，跨到石油、航太等領域，是華新打入特殊合金市場的跳板，是一重大發展。去年上半年不銹鋼市場景氣還不錯，去年下半年經歷近年罕見兩季不銹鋼不景氣，目前不銹鋼市場需求已經回來了。

焦佑倫指出，華新投資印尼鎳生鐵及冰鎳廠，產量近9萬噸高冰鎳及鎳金屬，不銹鋼需求不好，加上鎳供過於求，上半年資源事業還是不好，電動車及儲能是未來趨勢，持續看好資源事業發展。

焦佑倫表示，展望未來，華新除了產品及技術深根，資訊系統與推動智能製造，還有很多工作要做，ESG方面，環境減碳排碳對企業是很重要的課題。

焦佑倫指出，下半年不銹鋼市場會比上半年好，也會優於去年同期。今年銅價上漲、鎳價下跌，去年鎳價每公噸約2.4～2.6萬美元，今年鎳價在1.7～1.9萬美元，無法回到去年水準。預估今年不銹鋼、鎳金屬（鎳生鐵及冰鎳）、線纜等產品銷售量會比去年增加，營業額要看材料價格，不一定會增加，預估今年營業額可能與去年持平。

焦佑倫表示，華新長期策略是股息每年穩定發放、獲利要穩定成長，企業價值要改變。