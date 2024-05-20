台股今天在賴清德談話後瞬間急殺，一度跌逾150多點，觀光類股也翻黑。對此，國安人士表示，單日表現意義不大，整體來說，外資等的表現都相當穩定，不需要特別擔心。至於中方是否進一步採取干擾台灣的動作？他說，任何狀況都無法排除，國安單位也會作好因應的準備，確保不因威脅騷擾動搖我們政策的推進。

賴清德今天發表就職演說，台股早盤原本處於狹幅震盪的走勢，多在平盤附近遊走，但11點賴清德提到「兩岸互不隸屬」，台股隨及重挫逾150點，引起不少投資人惶恐，尾盤傳出政府基金護盤，台股強拉翻紅，終場小漲13.16點。

對於外界以此作文章，國安人士表示，他很好奇上一個執政黨執政時台股的表現如何？這不好拿來比較，整體來說，包括外資和國內的投資，以及對外出口貿易的狀況，現在都相當穩定，也在持續發展的狀態，「這部分倒不需要有什麼特別的擔心」。

國安人士強調，從近年台股不斷創新高的表現來看，證明最近幾年台灣的經濟政策、經貿措施都有助益於股市成長，也就是說，在這些政策都持續推進之下，台灣總體經濟發展是可期的。

媒體關注，對岸是否可能透過經濟攻勢或其他手段影響台股？他直言，沒有辦法排除任何可能的狀況，但國安單位必須確保在這個狀況下，台灣不會因為這些威脅、騷擾而去動搖對政策推進的努力或堅持。

雖然賴向對岸喊話開放觀光，但觀光類股今天不漲反跌，外界質疑是否因賴的表述較過去更為「鷹派」？對此，國安人士分析，賴呼籲中國回到國際社會共同關切的軌道上，一起共存共榮，追求互利互惠，「我覺得，這個善意很大」。

至於對岸是否可能進一步侵擾台灣，國安單位是否準備多套劇本因應？他說，他不便說明國安會有哪些劇本，但對於威權國家可能採取的任何狀況，都會作好準備，他期待中國作為區域大國，應少些在台海東海南海的軍事部署，多促進彼此利益，相信中國人民也會非常期待。