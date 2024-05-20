財富女神王宥忻日前為寵物羊駝準備的專車「萌獸麥可」專車，她今（20日）開車行經北投時，因爆胎請來拖吊車救援，沒想到正準備拖吊時，拖吊業者因操作不慎，導致特斯拉的車體前方下巴、保險槓炸裂全毀，一旁路人拍下當時情形，畫面十分驚悚。

王宥忻稍早回應目前一切交給保險公司處理，還好羊駝麥可沒有在上面，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福。王宥忻表示當時花600萬買特斯拉當作羊駝接送專車，現在要重新為羊駝麥可準備新專車，麥可可能要好一陣子都無法出門。

王宥忻的座車前方保險槓因拖車業者操作不慎而全毀。（讀者提供）

王宥忻600萬座車拖吊時出意外。（讀者提供）