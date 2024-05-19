財富女神王宥忻擁有十億身家，除了投資理財有道，更一直不遺餘力的從事公益活動，每年捐贈至少百萬善款，今（19日）全家總動員參加台北百川扶輪社與北一女社團菸沒綠洲的西門町淨街活動，王宥忻說：「希望透過撿煙蒂讓小朋友能以後看到地上的垃圾就順手就把它撿起來拿去丟，如果每個人都這樣盡一點點心力，就會讓我們的環境更乾淨。」

王宥忻受台北百川扶輪社邀請參與百人淨街任務，她今特別穿上北一女綠色制服化身小綠綠，抵遠西門町時剛好風大，她一下車裙子就飛起來差點曝光，有驚無險；且因她開過早餐店手腳俐落，加上視力很好，因此地上有任何煙蒂都逃不過她的眼睛。

王宥忻全家人今參與淨街活動。（固力狗提供）

今現場聚集近60位志工一起撿菸蒂愛護地球，大家讚賞王布忻穿上綠色制服毫無違和感，她則笑說自己小時候功課不是太好，但非常的羨慕會讀書的同學，能夠穿上第一志願北一女的制服，直言「以前完全想都不敢想，不可能考上夢想中的第一志願北一女，這次能夠穿上北一女的制服，完全解鎖夢想實現第一志願，順便好好的體驗一下回到學生時代的感覺。」

她透露之前有帶著小孩一起去做過清掃公廁、淨灘等公益活動，除了幫助我們的地球更乾淨，為公共環境盡一份心力，也希望還給海龜等海洋生物更好的生活環境。重視小孩教育的王宥忻，日前決定把一雙兒女送到日本沖繩學英語，也開拓國際視野，資產破億擁有多間房產的她，這次花4千萬日幣（約台幣820萬）在當地置產。

她表示兩個孩子本來唸私立國際學校，後來都轉到公立的學校，把補習班及私立的預算轉到沖繩學英語。她原本計畫想把小孩送到歐美或澳洲學英文，但是經過分析比較後， 發現PGC小小國際人的沖繩國際教育，分別在飛行時間、安全指數，還有最重 要的美食及玩樂體驗，學費等等，估算後CP值是最高的，「我們也比較過東京 的國際學校，學費比起東京的大概7折左右，一年大概200萬日幣有找，等於比台灣1年私立的還低。」

這次再度帶著小朋友投身公益活動參與百人淨街任務，王宥忻說：「小孩除了讀書之外，更重要的部分是要動手跟動腳，所以在家裡面也會讓他們做家 務，通過做家務來換取使用3C的時間，最近也在讓他們了解種種子的法則，想要什麼就要先給予什麼，以及我們外在的世界是我們內在世界的投射，也讓小朋友明白，遇到任何不喜歡的事情，先看看自己的內在有什麼樣的想法創造出來，因為人生一定會遇到挑戰，學會內省的能力，以及面對失敗的能力，我認為是我們父母能帶給小孩最大的禮物。」