線纜業4月出貨雖受台電施工工程及台商建廠進度不一的影響，但有了台電強韌電網計劃釋單的助攻，4月及前四月營收多半成長，大亞及大山兩線纜廠4月營收締造同期新高、億泰改寫同期第三高、華榮創同期第四高。

華新線纜事業穩定成長，不銹鋼及資源事業營收則受前四月鎳價較去年下跌影響，4月合併營收4月合併營收152.24億元，月增0.15％、年減6.31％，仍改寫同期第八高；前四月合併營收557.64億元，年減16.68％，創同期第七高。華新預估第二季不銹鋼、電線電纜及資源三事業銷售量及營收可望優於第一季。

大亞來自台電強韌電網計劃在手訂單至少50億元，又有志光能源台南七股太陽能光電案場的電費收入挹注，4月合併營收24.77億元，年成長16.24％；前四月合併營收21.35億元，年增幅19.22％，全面改寫同期新高。

大山去年迄今接獲台電強韌電網計劃訂單超過50億元，陸續交貨，4月出貨後，在手訂單還有40億元。4月合併營收5.79億元，年成長86.59％；前四月合併營收18.81％，年增幅36.55％。

宏泰電工停產銅箔基板後，今年營運靠電線電纜支撐，4月合併營收6.77億元，年增幅57.14％；前四月合併營收21.35億元，年成長19.22％。宏泰表示，銅價及原物料上漲、配合客戶交期，4月高壓電纜出貨量增加，是4月營收較去年同期成長的主因。

華榮4月合併營收10.37億元，年成長39.52％，改寫同期第四高；；前四月合併營收36.58億元，年增12.67％。

億泰陸續關閉海外工廠，生產以台灣廠為主，靠著台電強韌電網計劃訂單的助陣，4月合併營收4.02億元，年成長18.22％；前四月合併營收14.13億元，年增15.04％，全面改寫同期第三高。