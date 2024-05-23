涉犯殺人未遂的39歲男子簡郁紘19日上午從基隆脫逃，期間在基隆、雙北趴趴走，還在新莊、林口工地打零工維生，經過4天流竄，22日晚間終於在新莊落網。值得一提的是，這次調閱監視器的員警，就是有「鷹眼神探」之稱的小隊長石春吉，過去曾參與偵破過許多重大案件，如今又再度立下大功，調閱監視器的功力令人讚賞。

簡嫌去年1月在北市萬華區犯下殺人未遂案，因精神狀況不佳，本月19日在基隆某醫院執行監護處分，不料他卻在放風時逃脫，隨後從基隆一路往台北市、新北市逃竄，造成各地民眾人心惶惶，警方也出動大批人力調閱監視器追查逃逸路線。

新北警方掌握情資，簡嫌逃逸期間在新莊、林口的工地打零工，賺取每日1400元薪水，並藏匿在老闆準備的宿舍中，因使用假名應徵，老闆也不知道他的身分。昨晚警方前往埋伏，趁他晚間外出倒垃圾時將他逮捕歸案，後續移交基隆警方帶回。

這次新北警方傾全力緝捕簡男，有「鷹眼神探」之稱的新莊警分局警備隊小隊長石春吉亦參與其中，並靠著自己敏銳的雙眼，再次鎖定簡郁紘行蹤，專案小組才得以成功逮人。

43歲的石春吉從警15年，迄今已參與偵破泰山區錢莊老闆遭殺害棄屍案、館長槍擊案、台版柬埔寨案、華山幫與弘仁會少年槍手連環槍擊案、我國陸上最大宗海洛因運輸案、三重區社區保全員監守自盜1000萬元等重大刑案。今年5月間，石春吉帶領「鷹眼隊」找到三重滅門案張嫌的行蹤，專案小組才能順利逮人，調閱監視器能力無人能出其右。