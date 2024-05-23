大陸523軍演示意圖(取自央視）

中共在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。軍事專家盧德允表示，觀察公示之演習區域，相較以往歷次類似武嚇，我們看到這次最大不同，一是花蓮外海演習區域極度靠近台灣本島，其西緣大致距花蓮陸地廿四浬左右，再精測甚至可能畫入了我廿四浬鄰接區，表示中共機艦這次非常可能將實體進入我鄰接區，兩岸海空對峙進入一個新的階段。

盧德允直言，可以想像，如果中共軍艦在花蓮外海這麼近的距離出現，國人可能站在海岸稍稍有點高度的地方都能看到，拍個照，打個卡，將是必然發生的現象，這對政府和國軍會是一種實質壓力，在陸方而言，可能是這次軍演拿得出來的「亮點」 。

盧德允說，二是陸方將東引馬祖烏坵和金門等處畫入演習區域，此部與過往略有不同。這些外島是採取禁限制水域的概念，沒有廿四浬鄰接區或十二浬領海的問題。除了東引以外，由於外島於今日缺乏軍事價值，政治意涵較高，且中共不可能對這些外島遂行進犯奪取的行動，這部分的整體影響不至太大，其實隨便陸方海警船繞來繞去，不必太過在意就好。

他認為，共軍這次演習會對剛上任的賴清德政府與台灣社會人心造成什麼衝擊？應是十分有限。賴清德在總統就職演說裡的「互不隸屬」說法，當然是衡量全般狀況的精心計畫性作為，而且必須經過美國方面認可。說難聽一點，基本上就是看中共能作的反應有限，接下來會發生的變局也不會升高到那裡。中共立即在賴的演說之後三天祭出軍事演習進行武嚇，後續如何，我們接著看下去。