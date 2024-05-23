中共解放軍東部戰區今(23日)起對台灣展開為期2天的「聯合利劍－2024A」演習，範圍比先前更大，稱是要對台獨分裂勢力的「懲戒」。美媒《CNN》評論，這是賴清德上任總統後的第一個考驗。名嘴歷史哥李易修表示，現實就是這次不僅沒有中線、沒有領海、沒有領空，軍演態勢更是全面逼台演練，再近一點就要上岸了。更要命的是民進黨政府解決不了問題，就解決提出問題的人，先吊路燈？甚至製造問題，來覆蓋問題。

「史上最獨520，PK史上最凶軍演！」歷史哥今(23日)在臉書發文表示，520賴清德演講這麼台獨，就知道兩岸必然會有事，對岸絕對不會就這樣混過去。別忘了金門翻船案2位大陸漁民遺體還冰著，我們台灣人是不是都忘記了？但對岸老百姓可沒忘記！

「當然啦，也是可以嗆：對岸很可惡，中國大陸逼台灣台獨啦！」歷史哥指出，但物理現實就是這次共軍要告訴你，民進黨執政兩岸敵對，不僅沒有中線、沒有領海、沒有領空，這次軍演態勢更是全面逼台演練，再近一點就要上岸了！

歷史哥強調，反正大家就賭中共是紙老虎、軟腳蝦，只是我們台灣人都被賴清德強逼上賭桌了，玩的正是俄羅斯輪盤！更要命的是，民進黨政府會跟你說：我們全面監控中，沒事沒事～那些中共同路人危害比較大，先吊路燈才是對的！

歷史哥直言，解決不了問題，就解決提出問題的人？甚至製造問題，來覆蓋問題！