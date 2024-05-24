台北市立聯合醫院和平院區楊姓工務課課長，遭檢舉於2022年承辦醫院辦公室設備汰換修補標案時，刻意將總價30多萬元的標案，分成4案，規避政府採購法10萬元以上標案須公開招標規定，並提供不實報價單給裝潢業者夫婦，涉嫌圖利、偽造文書罪。台北地檢署23日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，並約談楊男及業者夫婦3人到案。檢方訊後諭令楊男及周姓業者各以10萬元交保。

依據政府採購法規定，標案在10萬元以上，須公開招標，但調查局接獲檢舉，指台北市立聯合醫院和平院區楊姓工務課課長，2022年承辦和平醫院辦公室設備汰換修補標案時，將30多萬元的標案，分割成4個標案，將每個標案金額都壓在10萬元以下，讓標案都不須公開招標。

而4個標案都由楊男熟識的裝潢業者承攬，楊男還提供不實的報價單給業者，涉犯《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款圖利、《刑法》第216、215條行使業務登載不實等罪嫌。北檢昨指揮調查局台北市調查處執行搜索3處，訊問被告楊男3人。