24日晚上7點就要開打的T1聯盟總冠軍賽G1，卻在賽前傳出球員練球期間發現桃園巨蛋地貼太滑，有可能造成球員滑倒受傷，職業籃球員工會也在第一時間通知今晚主辦單位台啤永豐雲豹儘速改善，希望能夠及時換上或使用符合FIBA 防滑係數規格的地貼，只是總冠軍賽都還沒開打，就傳出這種場地出現過滑問題的狀況，相當令人擔心今晚比賽情況能否順利。

以下是職籃工會聲明稿，「T1 聯盟冠軍戰24日展開，由台啤永豐雲豹在桃園巨蛋主場迎戰臺北戰神。據報載， P+ 聯盟桃園領航猿隊與 T1 聯盟台啤永豐雲豹隊積極協調桃園巨蛋檔期，最終達成使用 P+ 桃園領航猿隊木地板，並視使用需求採取應對措施決議。

本會24 日上午接獲會員反映，賽事現場的地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，工會為此也主動與聯盟及各球團溝通，並確認地貼符合聯盟規章規範的 FIBA 防滑係數規格。

隨職籃產業蓬勃發展，更多企業及專業團隊積極投入固然值得欣喜，但也盼望聯盟、球團們堅持照顧、守護從業人員的初衷，關注職業安全風險，並應在客觀條件俱備、符合聯盟規範的前提下，為球迷展現精彩的賽事內容。必要時亦應參考國內其他職業運動設定相關球場安全標準，以及工會參與檢視制度，盡可能協助選手在職業生涯中迴避不必要的傷害風險。

最後，本會期許比賽順利進行，也提醒所有會員應在充分展現球技前提下保護自己，也希望球迷能予以體諒並支持球團共同重視球場安全問題。」