針對卡森斯安管人員在總冠軍賽G2末節衝進場內打算保護雇主的脫序行為，T1聯盟27日宣布，因為安管人員隸屬球團，且先前並無相關案例，聯盟決定只給台啤永豐雲豹球團「嚴重」警告，這種不痛不癢處分，擺明就是沒把最基本的比賽期間球賽管控規定放在眼裡，這也代表日後各隊只要場上爆發衝突，任何人都可以衝進場內「圍事」，反正只會被警告而已，別忘記T1聯盟之前也出現過「前車之鑑」。

卡森斯的安管人員是在總冠軍賽G2還剩5分36秒，眼見自己雇主被恩多打臉犯規倒地，然後卡森斯一起身就想找恩多算帳，幸好被裁判適時拉開，這名安管人員當時直接無視球場管制與比賽還在進行，一個人就從遠邊的雲豹板凳席，場邊邊線橫跨整個球場想要幫自己雇主助陣，這種完全脫序的行為，結果T1聯盟竟然只是嚴重警告，可說是做出最壞的示範。

以下是T1聯盟公告，「關於T1聯盟冠軍賽G2雲豹卡森斯之安管人員衝入場內一事，由於安管人員隸屬於球團人員，且先前並無相關案例之情事，經聯盟會議後，將給予雲豹球團嚴重警告，並於接下來的賽事，安管人員於賽事進行時不得待在球隊席區內，主場球團也需加強場館維安人員之控管。」