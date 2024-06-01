台北台新戰神1日除非創造奇蹟，否則看來凶多吉少了！由於科倫紐克前役末節遭到卡森斯劃傷左臉，造成左眼窩骨折，1日總冠軍賽G4確定沒有登錄上場，恩多雖有登錄，卻也因小腿拉傷宣告缺陣，代表戰神今天只剩強森一名洋將可用，想要阻擋台啤永豐雲豹封王幾乎不可能。

戰神今年季後賽之路走得相當顛簸，首輪G1就遇上主力洋將赫里斯傑佛森嚴重右腳跟阿基里斯腱撕裂提前報銷，卻僅用3名洋將爆冷淘汰新北中信特攻，可惜面對陣容完整強大的雲豹，目前戰神處於0比3絕對落後，卻又在G4遇上僅剩強森一名洋將可用的窘境。

儘管雲豹今天的登錄名單也很詭異，前3戰表現優異的替補洋將威廉斯竟然沒有登錄，而是改登錄整個季後賽與總冠軍賽都沒上過場，上次出賽是在4月21日的特威，蔣淯安也因膝蓋不舒服不打，或許雲豹帶有一點想要「讓」一場，進而換取3日回到桃園巨蛋主場封王的可能性。

但就如同賽前戰神高層人士所說，「今天就只剩一個洋將了，接下來除非發生奇蹟了吧！」戰神想用只剩一名洋將的陣容打贏仍有3名洋將輪替的雲豹，真的是要出現奇蹟中的奇蹟吧。