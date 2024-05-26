T1聯盟總冠軍賽G2於26日續在桃園巨蛋登場，台啤永豐雲豹連兩戰上演同樣戲碼，都在末節靠著卡森斯、克羅馬兩大洋將攜手接管比賽，雲豹最後以112比107力挫台北戰神，取得總冠軍賽2連勝，卡森斯與高錦瑋各有27分，蔣淯安18分、10籃板及4助攻。

戰神開打就靠林秉聖首節4投4中、包辦10分，打完第一節取得32比19領先，不過雲豹次節開始也回應10比2攻勢，一度追到只差兩分局面，上半場結束，戰神仍以54比49領先，林秉聖半場就摘18分，黃聰翰12分，雲豹以卡森斯14分最高。

雲豹第三節開始就連進兩顆三分球超前，也讓比賽從此進入互有領先僵局，前3節打完，雲豹75比74領先；儘管末節開始卡森斯不在場上，雲豹仍打出11比1小高潮，一度取得88比79領先，但戰神又打出7比0攻勢追上，場上局面再次陷入緊張。

打到最後5分36秒，卡森斯上籃被恩多「打臉」犯規倒地，他一起身就想找恩多算帳，幸好被裁判架開，此時場邊的卡森斯助理卻橫跨球場衝進來「救駕」，最後恩多被吹違反運動道德犯規，卡森斯助理脫序行為也送戰神兩罰，最後兩邊各罰進1分。

但接下來局面完全被雲豹控制，卡森斯頻頻強勢切入取分，帶起雲豹8比0小高潮拉開，儘管林秉聖最後1分22秒投進三分球，把戰神落後差距縮小到5分，克羅馬卻在最後1分04秒兩罰中1，接著陳文宏雖飆進三分，李啟瑋卻馬上回應一記三分球，接下來進入罰球大戰，雲豹也順利留住主場勝利。