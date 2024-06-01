儘管台北台新戰神1日以0比4遭到台啤永豐雲豹淘汰出局，才創隊1年就能闖進總冠軍賽表現已算不俗，提到自己領軍下來的感受，戰神代理總教練許皓程說到淚流不止，「這應該是我的救贖吧！畢竟我過往沒有好的職業執教成績，加上去年瓊斯盃中華白經歷，能夠帶領戰神闖進總冠軍賽，我為全隊表現感到驕傲。」

提到今天總冠軍賽G4傷到只剩強森一名洋將可用，許皓程認為這不會有任何影響，「我們從開季就遭遇很多困難，但我們保持正面思考與能量，也因這種信念讓我們一路闖進總冠軍賽，我們就是堅持下來，可惜總冠軍賽對手雲豹實力確實很堅強。」

許皓程曾在ABL領軍夢想家只拿1勝19敗的難堪執教戰績，去年瓊斯盃擔任中華白教頭，也只拿3勝5敗、排名第6成績，直到本季戰神前總教練布萊恩返美出任NBA助理教練，許皓程才接掌戰神兵符，拿到例行賽9勝9敗、勝率5成戰績，更爆冷領軍戰神闖進總冠軍賽。

「感謝台新可以給我這次證明自己的機會，沒法拿下總冠軍當然很遺憾，」許皓程表示，「希望未來我們可以讓台灣更多球員站上職業籃球舞台。」