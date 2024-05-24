志強-KY(6768)今(24)日舉行股東會，董事長陳維家指出，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔水準，將利公司今年訂單回溫，今年奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求明顯回溫，有助今年營運呈現逐季回溫態勢。