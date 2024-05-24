志強-KY今日股東會通過每股配發現金股利3.8元，盈餘配發率達136.7％，是志強-KY上市後第三次超配。志強-KY除息交易日為113年6月27日，最後過戶日為 113年6月29日，股票停止過戶起迄：113年6月30日至7月4日，除息基準日為113年7月4日，現金股利發放日為113年7月19日。

志強-KY為國際知名足球鞋運動品牌鞋類供應商，據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5%。伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定，志強營運前景樂觀。

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