南電發言人呂連瑞表示，首季營運表現不如預期，主要受地緣政治、網通庫存修正、削價競爭等3因素影響。首先，中美科技戰對伺服器、筆電等高階載板需求影響頗大，客戶受此影響不願意下單給台灣及中國大陸廠商，需要一點時間調整。

呂連瑞指出，南電過去網通及電腦應用合計約近70％、消費性電子約11％、車用約10％，去年第三季起消費性電子需求先受影響，且客戶疫後將資源優先投入AI邊緣運算等終端應用，排擠對雲端網通投入資源，導致首季網通需求亦受影響，供過於求導致削價競爭加劇。

觀察南電首季各應用營收貢獻，網通產品因持續庫存調整而降至46％，電腦因需求續疲而續降至16％，合計僅約62％。消費性電子略升至12％，主因記憶體市場逐漸改善，車用約11％，高速運算（HPC）等其他則約15％。

展望後市，南電董事長吳嘉昭表示，相較先前只有短單和急單，目前已看到有長單出現，希望第二季營運能較首季好些，相信第三季能轉為正成長。呂連瑞表示，本季已有網通AI應用新產品開始備料、預計下半年出貨，相信下半年將重返成長軌道。

對於海外布局計畫，呂連瑞表示，目前PCB廠東南亞布局不外乎泰國、越南、馬來西亞3國，但多為建置傳統PCB板產能、幾乎沒有載板。由於目前興建一座載板廠至少要花4～5億美元，且若要生產高階產品得投資更多，須考量整體供應鏈狀況。

呂連瑞指出，台塑集團基本上會考量整體供應鏈狀況較完整後才會進軍布局，且公司先前已有昆山廠的投資布局經驗，認為最終仍要回歸公司競爭力，且來自客戶的承諾更重要，因此目前仍持續評估中，尚未送案給董事會審議。

展望後市，南電持續拓展高值化產品，其中在ABF載板方面持續與客戶開發4奈米AI PC處理器、繪圖晶片（GPU）、收發晶片模組、800G交換器（Switch）、HPC晶片、高階伺服器、路由器及新世代遊戲機處理器等應用載板，以進一步提升獲利。

呂連瑞表示，南電下半年將有一些新產品量產出貨，如800G交換器、系統級封裝（SiP）穿戴裝置、大電流應用等應用載板產品，針對大尺寸載板的產能已準備就緒，認為可與日廠競爭，其他如玻璃載板等新產品亦持續進行開發中。