嘉義縣水上鄉公所今（25）日舉辦「吃瓜一路發」第一屆嘉義水上瓜瓜節，推廣水上鄉農特產農特產，木瓜、絲瓜、哈密瓜大集合，還有新品種迷你西瓜Miniball及馬卡龍驚喜亮相，吸引近4000人參加，人潮大排長龍領取迷你小西瓜，大啖一口消暑氣。

新品種迷你西瓜Miniball很受民眾喜愛。（水上鄉公所提供／廖素慧嘉縣傳真）

現場分7次提供不同瓜果試吃嚐鮮，1000多份秒殺，崇仁醫專及嘉義家職餐飲管理科師生製作瓜果小點，大受歡迎，食農體驗近200個名額也秒殺，大小朋友大快朵頤剉冰、製作小西瓜香包，準備迎接即將到來的端午。

水上鄉公所今天舉辦第一屆嘉義水上瓜瓜節，展售木瓜。（水上鄉公所提供／廖素慧嘉縣傳真）

鄉長林緗亭說，北回歸線穿越水上鄉，氣候適宜，產出各種高品質農特產，有極光哈密瓜、南瓜、絲瓜、大黃瓜、木瓜，尤其果樹產銷班第13班有12公頃投入做智慧管理的木瓜園，是全台面積最大的智慧木瓜園，而黃瓜是全縣種植面積最廣的作物。

林緗亭強調，瓜瓜節可以為水上鄉創造更多亮點，說到瓜果就會想到水上鄉，鄉公所推出「水上up」品牌，行銷在地農業特色，期望在未來的多方參與合作下，打開水上農特產品的能見度，創造水上獨特的記憶點。

縣長翁章梁表示，打造記憶點是成功行銷品牌的關鍵，期待水上鄉創造出專屬的獨特記憶點，打開農特產知名度，打通更多市場，讓農民獲得更穩定的收入。