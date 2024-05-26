今年首颱艾維尼生成，中央氣象署表示，原位於菲律賓的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為今年第1號輕度颱風「艾維尼」，預測未來將往東北移動，直接影響台灣的機率較低。

今年首颱艾維尼生成，預測未來將往東北移動。（翻攝自氣象署）

氣象署表示，位於菲律賓附近的艾維尼颱風，以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響，但會間接帶來長浪的現象，尤其周一至周三（27～29日）基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，請注意。

天氣方面，氣象署表示，今天水氣仍多，以午後對流雨的天氣為主，清晨至上午台灣海峽側有水氣移入，西半部及東北部地區有零星短暫陣雨，而東部、東南部地區及恆春半島則整天不定時有局部部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，尤其在東半部地區及午後各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率，不時伴隨雷擊、強陣風，外出請多留意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍落在30～32度，南部近山區或河谷會更高一些，感受上較為悶熱，夜晚清晨低溫約23～25度。