新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓昨（26日）晚火警，造成2名入內搜救的消防員殉職，消防署今（27）日已將官網換成黑白色，悼念殉職消防員。據消防署統計，自2014年迄今，10年來因公殉職的消防人員高達35人。包括2014年含高雄氣爆共7名消防人員殉職、2015年7名，2017年1名、2018年7名、2019年2名、2020年1名、2021年2名、2023年6名及2024年2名。

歷年因公殉職名單：

台北市政府消防局小隊長方俊弘，2014年3月27日仁愛路地下室倉庫火災爆燃殉職

新北市政府消防局隊員張哲偉，2014年6月27日中和區華新街華夏之星大廈地下停車場汽車火警

高雄市政府消防局主任祕書林基澤、小隊長黃國棟、小隊長劉耀文、隊員王中、隊員莊政潔，2014年7月31日搶救高雄市前鎮區（凱旋路、一心路）與苓雅區（三多路）石化氣爆殉職

桃園市政府消防局隊員蔡長融、隊員陳彥茗、隊員張桂彰、隊員陳鳳翔、隊員曾重仁、隊員謝君杰，2015年1月20日搶救新屋區保齡球館火警殉職

屏東縣政府消防局小隊長陳信宏，2015年8月8日執行勤務返隊途中遭酒駕車輛撞擊致死

新竹縣政府消防局隊員林永軒，2017年10月27日執行新竹縣湖口鄉光電公司廠房火警殉職

桃園市政府消防局小隊長游曜陽、小隊長李翰霖、隊員余佳昇、隊員游博瑜、隊員林伯庭、隊員林尉熙，2018年4月28日搶救平鎮區敬鵬工業公司火警殉職

高雄市政府消防局隊員蔡倍昇，2018年9月23日搶救高雄市茄萣區住宅火警殉職

台中市政府消防局隊員謝志雄、隊員張哲嘉，2019年10月3日搶救臺中市大雅區工廠火警殉職

高雄市政府消防局小隊長馮永昌，2020年2月13日執行火警搶救勤務發生危險以致死亡

彰化縣消防局隊員陳志帆，2021年6月30日執行喬友大樓火警殉職

嘉義縣消防局隊員翁翊凱，2021年9月13日執行水域救援能力演訓勤務發生危險以致死亡

屏東縣政府消防局隊員蕭翰隆，2023年2月26日執行恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警勤務發生危險以致死亡

屏東縣政府消防局隊員鍾吉垣、隊員施寶翔、隊員陳柏翰、隊員賴俊儒，2023年9月22日執行屏東市明揚科技公司火警殉職

新竹縣政府消防局分隊長游尚樺，2023年12月28日執行新竹縣湖口鄉住宅火警殉職

新竹市政府消防局隊員李詠真、隊員周立鑫，2024年5月26日執行新竹市晴空匯社區大樓火警殉職