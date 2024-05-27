為避免汛期期間發生大量漂流木造成人民生命財產損失，林業署台中分署日前邀集各機關單位進行漂流木緊急應變演練，以巡視通報集運、橫向調度支援、林政案件處理及民眾自由撿拾登記等4套劇本進行實際演練，盼未來災害發生時能將風險降到最低。

林業保育署台中分署為提前佈署，除已針對各機關第一線防災人員，進行漂流木辨識教育訓練，以加速樹種辨識、註記等集運流程，便於區分國公有財產及可讓民眾自由撿拾之漂流木。

為提升跨機關應變能力及事前整備，更邀集大甲溪及大安溪上下游相關機關單位，召開防災整備分工聯繫會議，釐清漂流木集運分工權責、設置漂流木清運路線及堆置場所，達到政府一體、分工合作的最大效益。

林業保育署台中分署表示，為加強防災應變能力，日前邀集各機關單位進行漂流木緊急應變演練，以巡視通報集運、橫向調度支援、林政案件處理及民眾自由撿拾登記等四套劇本進行實際演練，真實模擬災害發生後可能發生的狀況，確保第一線巡視人員通報之流暢度，漂流木註記、檢尺、集運之正確度，以因應大量漂流木產生時的跨機關人力支援調度，以及開放民眾自由撿拾前後的處理作業。透過演練，強化各機關默契及熟悉處理作業流程，參加人員均表示有助於災害發生時啟動最佳應變作為，希望未來災害發生時能將風險降到最低。

林業署台中分署呼籲，在各級政府完成漂流木辨識註記及集運工作後，會在各官方網站公告漂流木撿拾期間、區域、對象、檢查站地點及注意事項，民眾即可自由撿拾，並請攜帶身份證作為當地居民身分證明。民眾撿拾漂流木若為自用、非販售使用，於檢查站檢視完畢即可離場；若販賣需求，則應至檢查站辦理登記，以供申請登錄「台灣林產品生產追溯系統」取得條碼，作為合法來源證明。