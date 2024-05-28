信昌電27日參加櫃買市場業績發表會，信昌電以生產大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末為主，公司在兩岸均有廠區，其中台灣桃園廠主要生產粉末及精密電阻，楊梅廠區為營運總部，並生產特殊陶瓷電容，吳江廠以生通訊用微波粉材為主，東莞則為業務辦公室。

信昌電近幾年將產品重心放在工業、車用、AI伺服器及5G基站等領域，開發大尺寸、高功率MLCC與電阻，並陸續導入AI伺服器電源模組、雲端資料中心等，隨著產品佈局成果逐漸顯現，讓信昌電業績在全球產業不景氣中仍可維持穩定。

信昌電第1季營業毛利為1.94億元，年增12%，單季合併毛利率22.2%，年增2.5個百分點，營業淨利為1.24億元，年增8%，營業淨利率14.2%，年增1.2個百分點，稅後盈餘為1.46億元，年減2%，每股盈餘為0.85元。

陳淳學表示，去年下半年終端客戶庫存沒有預期消化很快，且中美貿易戰持續發生，致使去年下半年第3季/第4季營收沒有顯著增加，由於終端拉貨沒有那麼快，我們在庫存比較嚴格管控，導致整個稼動率較低，但去年第4季末，由於終端庫存到了健康狀態，訂單與客戶拉貨動能都起來了，生產稼動亦開始拉高，加上車用佔比在去年第4季與今年第1季愈來愈高，而車用屬高單價、高毛利產品，讓公司第1季毛利率回升到22.2%。

就產業別來看，今年第1季工業產品佔信昌電營收比重約43%，網通約34%，消費性電子約7%，車用佔比約12%，醫療及航空佔比約3%。

信昌電今年前4月合併營收為11.9億元，年減1.56%，陳淳學表示，過年回來後，今年第1季接單狀況相對是強勁，拉貨動能也比較強，目前稼動率已回升到70%到75%，第2季及第3季有機會把營業做得更好一點，下半年稼動率會持續拉升，對於下半年相較上半年是抱持樂觀態度，整體來看，今年市況會比去年正向一點。