為接替在19日直升機失事中喪生的極端保守派伊朗總統萊希，伊朗定於6月28日舉行總統選舉，並邀請潛在參選人在30日開始的5天內登記參選。專家指出，伊朗最高領袖哈米尼非常重視伊朗的繼承問題，因此他希望任命一位值得信賴的人擔任總統。

伊朗所有總統參選人都須經過監護委員會的審查，該委員會是由哈米尼忠實支持者組成的非選舉機構，該組織將在選前2周左右，宣布合資格的候選人。

萊希在2021年的選舉中當選總統，但投票率創歷史新低，在監護委員會禁止他最著名的競爭對手參選後，許多伊朗人對政治不感興趣。一些觀察家認為，85歲的哈米尼門生萊希當選，標誌著最高領袖支持萊希成為他的繼任者。然而，萊希19日意外過世。

參加下個月競選的其中一位潛在總統參選人，是現在的代理總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber），他曾是萊希的第一副總統，但在萊希去世後，他被任命為代理總統。

美國反核伊朗聯盟（UANI）政策主任、伊朗政治長期觀察家布羅德斯基（Jason Brodsky）表示，他看到關於莫赫貝爾是否會登記為總統候選人的複雜訊號。他在接受美國之音「閃點全球危機」節目採訪時，討論了其他可能的競爭者。

他表示，「我們必須看看監護委員會取消了哪些候選人的資格。在這一輪總統選舉中，伊朗媒體正在談論一些已公布的和潛在的參選人。我將簡要列出它們。」

布羅德斯基提到，其中一位參選人是賈利利（Saeed Jalili），他是一位強硬派人物，曾任伊朗最高國安會秘書，現任哈米尼在該部門的代表。賈利利一直贊成採取激進行動來推動伊朗的核子計畫；他已宣布參加總統競選。

另一位競爭者是拉里加尼（Ali Larijani），他個人似乎有參選意願，但不確定執政政府是否批准他參選。因為他背負著2021年總統競選的包袱，當時他在擔任伊朗議會議長後，被尷尬地取消了競選資格。

但就拉里加尼在伊朗官僚機構中擔任的職位數量而言，他可能是該領域最有資格的潛在總統參選人：文化部長、伊朗國營伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）負責人、最高國安會秘書和議會議長。

其他被視為總統候選人的人物，包括伊朗道路和城市發展部長巴茲帕什（Mehrdad Bazrpash）、伊朗最高軍事力量伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的前官員法塔赫（Parviz Fattah），法塔赫也因領導伊斯蘭革命衛隊合作基金會，而受到美國多項制裁。

布羅德斯基表示，我認為哈米尼非常關注伊朗的繼承問題，這是他的首要任務，他希望任命一位在伊朗歷史敏感時刻值得信賴的人擔任總統。他也提到，「我們不要忘記，下一任伊朗總統的任期將是4年。因此，哈米尼希望確保總統職位，是由一個不會在繼任過程中給他的優先事項造成問題的人擔任。」