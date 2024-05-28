食品大廠不只靠經典品項贏得消費者的心，更用創意擴大品牌能見度。聯華食品旗下知名零食可樂果經常跨界聯名推限定版包裝，近期與經典傳奇「霹靂布袋戲」攜手，還推出抽霹靂布袋戲素還真《電影正裝版》木偶活動；金車集團則新推「礦沛PLUS＋纖維氣泡水」，主張無糖、低卡、低熱量，且每瓶富含5公克膳食纖維，搶搭健康飲食風潮。

可樂果 X 霹靂布袋戲限定包裝集結霹靂宇宙中四大人氣明星，包括素還真、一頁書、葉小釵、風采鈴，大家變身Q版PILIGILI人物躍上可樂果包裝賣萌，為歡慶此次聯名，可樂果特別加碼「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」促銷活動，10月27日前購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，登錄發票即可月月抽霹靂好禮，有機會獲得價值5萬8000元「電影木偶 素還真《電影 正裝版》」。

「礦沛 PLUS ＋纖維氣泡水」即起於量販通路登場，建議售價30元。（金車集團提供／朱世凱台北傳真）

金車集團看好全球碳酸機能飲料市場蓬勃發展，加上後疫情時代健康意識已為顯學，消費者外食機會增加，因此推出「礦沛PLUS＋纖維氣泡水」，不僅能於炎夏搭餐感受清爽，同時富含5公克膳食纖維，補水同時也做身體保健。