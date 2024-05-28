113學年度勞動部就業學程計畫，萬能科技大學申請通過15件，共有79家廠商參與，計畫總金額1000萬元為桃竹苗區域第一名。在勞動部就業學程計畫所包含的職場訓練10大領域中，萬能科大佔有9大領域，成就該校就學首選、就業第一美譽。

校方表示，在勞動部就業學程計畫所包含的職場訓練10大領域中，萬能科大佔有9大領域，課程涵蓋流通業、經營管理、數位內容與資訊、觀光餐旅服務、醫療保健與照顧服務、人文社會與文化創意、造型與時尚設計、營建工程與機電、生態環保與生物農業科技相關產業。

校長莊暢表示，萬能科大近年來屢獲勞動部肯定，補助大筆經費開設多門航空物流就業學程，學生深入學習整合理論與實務，培育深厚的職場實作能力與即戰力，深受產業界肯定。萬能科大是桃園航空城內唯一科技大學，與航空貨運與物流產業緊密對接，擁有航空暨運輸服務管理系、行銷與流通管理系等相關系組，和國內外航空貨運產業及鄰近百餘家物流業者都有密切的產學合作。

航服系開設「宅經濟夯!當跨境電商遇上國際物流」的就業學程，課程涵蓋跨境電商、國際物流、通關實務等課程，輔導學生考取國際通關管理師、堆高機等相關證照。課程與實習工作結合、業界實地參訪，提供學生學習優良奬學金、以及長榮航勤、馬士基物流、UPS、物流共和國等業界實習等機會，學生畢業後無縫接軌投入跨境電商的國際物流業工作。

行銷系開設「國際物流就業學程」連續執行10多年，與產、官、協會三方合作，輔導學生考取堆高機、國際運籌物流、貨棧貨櫃集散站及保稅倉庫等自主管理專責人員、保稅業人員、優質企業供應鏈安全專責人員等8類相關證照，每年通過合計300張以上，畢業後成為許多物流業者的生力軍，曾經3度獲勞動部遴選為全國少數優良學程之一。