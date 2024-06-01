日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長於世界海洋日前夕，於台北石門風箏公園帶領員工在全台7個地點一同淨灘，守護臺灣美麗海岸。 （財團法人日月光環保永續基金會提供／黃福其台北傳真）

日月光投控暨所屬子公司與日月光環保永續基金會，為響應6月8日聯合國「世界海洋日」，自去年起訂定每年6月1日為「日月光海洋日」，今天（1日）上午也在北中南及離島等全台7個地點，號召22家供應鏈廠商，並邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1600人聯合淨灘，總計共清除2.8噸垃圾（可回收1.6噸、不可回收1.2噸），盼還給地球與海洋生態乾淨面貌。

日月光投資控股公司表示，公司致力推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力。在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，今天邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘，許多參與者全家出動，共度溫馨又極具教育意義的親子時光。

以台北場為例，響應的廠商有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷台灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光高雄廠員工於旗津海灘舉辦淨灘活動，更邀請在地球隊台鋼雄鷹棒球隊、全家海神籃球隊員一同響應日月光海洋日。 （財團法人日月光環保永續基金會提供／黃福其台北傳真）

矽品精密一同響應日月光海洋日，活動中員工攜家帶眷共452人攜手淨灘，一起投入海洋環保的行列，共同守護台灣美麗海岸線。 （財團法人日月光環保永續基金會提供／黃福其台北傳真）

日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」的四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。「日月光海洋日」除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

日月光中壢廠今日響應日月光海洋日活動，邀請廠區員工及友好里鄰民眾，有中壢區復華里、復興里、中原里、興華里四個里民、草漯沙丘地質公園導覽團隊及北港海岸巡護隊共260人一同響應淨灘活動。 （財團法人日月光環保永續基金會提供／黃福其台北傳真）

汪渡村表示，舉辦海洋日淨灘，最大的目的就是要發揮正向的社會公益能量，喚起民眾對海洋守護的意識，希望透過這活動整合供應商及其他團體的力量來實踐對海洋環境的重視。今年擴大舉行海洋日，總共有7個場次辦理這個活動，在同一時間、不同地點，一起淨灘。日月光在永續議題上從多方面著手，像是減塑議題則是收集廢料後製造出實用、大家喜歡的用品，例如今天準備萬用掛繩，從吊帶或墊片，都是從廢塑料再回收產製。

日月光投控旗下環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬，在日月光海洋日選定台中松柏港北堤沙灘與荒野保護協會公益團體及志工一同參與淨灘活動。 （財團法人日月光環保永續基金會提供／黃福其台北傳真）

此外，全台各個場次的海洋日也各有特色，例如台北場邀請日月光環保潛水隊隊員共同參與淨灘；中壢場邀請桃園市政府環境保護局協辦，並由中壢區復華里、復興里、中原里、興華里共4里里民、草漯沙丘地質公園導覽團隊及北港海岸巡護隊，共同維護珍貴的沙丘景觀；南投場邀請知名的荒野保護協會帶領參與者深入了解海洋環境保育的重要；台中場則以空拍機紀錄淨灘前、後的海灘影像及參與者淨灘的身影；高雄場邀請在地的職棒球隊台鋼雄鷹球員和職籃球隊全家海神球員一同響應。

日月光投控說，公司長期關注海洋環境保育議題，並發揮號召力與供應鏈夥伴齊心守護海岸環境。今年全台響應淨灘活動供應商包括台北場的泓德能源、富威電力；中壢場的聯純科技；南投場的荒野保護協會和觀石林景觀；台中場的大瑞科技、大豐環保、健源科技、揚恩科技、嘉晟顧問管理；高雄場的大豐環保、日澤國際、台灣默克、帆宣系統科技、迅束企業、香港商信可、賀立機械、詠翰工程、鴻霖航空貨運、ReFindLab；的澎湖場的天方能源、海洋途徑，以及高雄西子灣的高雄銀行，總計有22家供應商夥伴一同響應日月光海洋日，共同為海洋環境盡一份心力。