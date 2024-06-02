流年若碰到「絕」的狀態，將會帶來一些變動和挑戰，紫微斗數老師姚本軍在臉書指出，虎、雞、猴3生肖進入「絕」的狀態，下半年容易因為頭腦不清而誤判形勢，造成無謂的損失。

▌生肖虎

屬虎的人處於「絕」的狀態，個人生活可能出現思多行少、會講不會做，或是外表堅強、內心卻不定的現象，而這也是一種生活方式或信念的改變時期，在這樣的情況下，容易做出錯誤的選擇或判斷，導致無謂的損失，若想避免這樣的情形，就需要尋求外部的幫助，例如朋友、家人，或者專業人士的看法，他們可能提供新的視角，幫助你釐清現況，並給予支持和建議。

▌生肖雞

屬雞的人處於「絕」的狀態，預示和朋友的關係會有所變動，在現實生活中容易與朋友磨擦、感情變淡，甚至因誤會和衝突而結束彼此關係。當交友宮走在「絕」的階段，個人交友圈受到朋友牽連和破壞，會造成是非與困擾，也就是說，有被小人陷害或壞朋友導引而做出偏差的事情，這是一個需要警惕交友的時期，做任何決定或行動前都需更加小心謹慎，避免被負面影響導向。

▌生肖猴

對於屬猴的人來說，天性傾向於好奇和探索，這使得他們在此期間更加容易分心，當他們的遷移宮走入「絕」階段，意味著外出、旅行、交通移動時可能面臨改變和挑戰。在此階段，比較會有不專心或心緒容易被其他事物所吸引的現象，例如，一直滑手機而忽略正在進行的事情、街邊景象吸引你而忽略了過馬路的風險、顧著講電話而撞上其他東西……，總之，如能自覺並發現自己在行走、旅行或進行其他形式的移動時，避免心不在焉或容易被其他東西所吸引，這將能減少一些小麻煩，甚至預防不必要的風險。

姚本軍指出，從另一層面來看「絕」，它也可以被視為一種變革的力量，推動我們接受變化，追求不同的可能，以適應新的環境和挑戰，因此，面對「絕」的影響，需要有開放和接受變化的勇氣，因為有了結束，才能擁有新的開始，將「絕」當作成長和轉變的象徵，就能激勵自己面對變化、向前看，走向新的人生階段。

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