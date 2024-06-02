進入登革熱流行季節，台南麻豆警分局茅港所所長林南宏、下營所警員連彥誠，昨（1）日到已裁撤的賀建派出所整理環境時，聽到陣陣求救聲，立即放下手邊工作搜尋，最後在附近發現一名跌落大排的男騎士，消防人員到場將他救起，其頭部、手腳多處受傷流血，被送往柳營奇美醫院救治。

61歲陳姓男子昨日上午9點騎機車，沿174線往下營方向行駛，因身體不適衝出路面，連人帶車跌落大排水溝，該處位於偏僻鄉間，平間鮮少有人經過，好在當時附近派出所有員警在整理環境，聽到求救聲後迅速尋獲。

陳男頭部、手腳多處受傷流血，被送往柳營奇美醫院救治。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

林員除了示意連員撥打電話通報救援外，並持續向陳男喊話，避免他體力不支、臉部朝下嗆水。消防人員獲報到場，利用長梯把陳男從約1層樓深的大排水溝內救起，由救護車送至柳營奇美醫院。

陳男因員警及時發現救起送醫，所幸沒有生命危險，家屬感謝警察和消防及時解危，如果再晚一點，後果恐不堪設想。