陳德修昨（1日）舉辦演唱會，趕在42歲生日前夕熱唱，死黨汪東城送花祝賀，暌違5年再聚首的東城衛團員驚喜上台，更有熱情女粉送上結婚證書請求簽名，願以身相許，讓陳德修臉紅直說「這太快了啦」；此外，他演出全程不用提詞機，挑戰20曲目零忘詞成功，直說：「開唱前整夜失眠，台下粉絲的熱情，讓我能量爆表，演唱超爽的。」

演唱會上陳德修嗨唱脫去外套，秀筋肉好身材，讓台下粉絲尖叫聲四起。會後簽名時間，陳德修收到生日蛋糕外，更有女粉驚喜送上結婚證書請求簽名，該女粉表明想讓陳德修42歲生日前夕脫單成真，願陪伴一起走人生旅途，讓陳德修尷尬秒回：「這不能簽啦，因為我要負全責。」並笑說「這也跳過太多的程序了，我會害怕，但還是很感謝粉絲的貼心」。

陳德修1日舉辦演唱會。（陳德修工作室提供）

提到護嗓與保持體能？陳德修分享演唱會，以溫的能量飲料，保護喉嚨與身體，護嗓撇步，演唱前2天吃胃食道逆流的藥物，保護胃以防聲音沙啞。此外，他開唱前3天完全戒甜食，為完美演出狀態，當天午後即不進食，「這幾天經常做惡夢，夢到當天早上起床，聲音變沙啞，幾乎處於失眠，感謝台下粉絲的熱情，為我的演唱動力充電滿格」。