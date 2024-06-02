國會改革法案三讀通過，新增藐視國會罪。立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，10年前立院國民黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長期間，在議會備詢態度囂張惡劣，議員提及傅崐萁不想回答的問題時，傅崐萁居然就大剌剌的站在備詢台上不發一語，這不就是藐視議會嗎？她呼籲傅崐萁要刮別人的鬍子之前，先刮刮自己的。

吳思瑤表示，藍白聯手強行通過的國會擴權法案，引起社會各界的撻伐，當中藐視國會罪，所謂反質詢到底如何清楚定義，現在有了最經典的案例，而這個案例的主角不是別人，就是傅崐萁自己。

吳思瑤說，有人踢爆起底，十年前傅崐萁擔任花蓮縣長期間，在議會備詢態度囂張惡劣，就是不折不扣反質詢的代表，當議員提及傅崐萁不願面對，相對敏感爭議的話題時，傅崐萁採取的態度居然是火爆對嗆，高分貝反制，完全不尊重議員，而另外一段影片，議員提及傅崐萁不想回答的問題時，傅崐萁居然就大剌剌的站在備詢台上不發一語，而且面帶冷笑，一臉輕蔑，這不就是藐視議會嗎？

吳思瑤批評，傅崐萁要刮別人的鬍子之前，先刮刮自己的。她說，民進黨一路都反對定義不明的藐視國會罪，民進黨主張質詢不是上對下，質詢在行政立法的互動，應當是平起平坐，沒有誰藐視誰，沒有討論不是民主，除了適用在立院審議議案之上，同時也應當適用在詢答期間，透過討論，能夠讓真理越辯越明，能夠讓政策有效正面的進行辯論。