今年度的全中大隊接力賽由台東縣主辦，明年度賽事則將移師彰化舉行，縣長王惠美額外重視，委由教育處蔡金田處長率隊參訪，希望汲取台東經驗，以利進行相關賽會籌備工作，為接棒作足準備，縣府1日也正式成立二級機關「彰化縣體育發展中心」，將首次承辦明年賽事。

彰化縣的選手在今年度的全中大隊接力賽中，表現亮眼，彰泰國中、北斗國中及精誠中學代表隊均通過激烈預賽晉級決賽，並在決賽中取得佳績，彰泰國中在九年級組取得第三名，北斗國中在八年級組奪得第七名，精誠中學則在七年級組獲得第五名。

體育發展中心設立於縣立體育場，配置人力23人，主任由教育處督學黃俊錡兼任，將統籌管理縣內體育設施業務，其中「學校設施組」掌理縣立各級學校運動設施、體育設備規劃及補助等事項，「運動設施組」則掌理縣立體育場館設施規劃、營運管理、全縣各鄉鎮市公所運動設施補助及維運等事項。

縣府表示，成立「體育發展中心」除了增進體育政策推動與行政服務效能，更藉整合業務及創新組織，引導體育相關運動的推展。未來體育發展中心將積極達成8大生活圈皆有室內大型運動場館設施之目標，提供平價、優質服務，並提供高齡者、身心障礙者及游泳教學等公益時段，以鼓勵縣民養成規律運動的好習慣。

彰化縣目前除既有的彰北國民運動中心、彰南國民運動中心、興建中的和美全民運動館及正在辦理工程發包中的鹿港全民運動館，縣府也規劃興建縣內第五座大型運動場館-「二林樂活運動館」，以提供西南面彰化地區民眾，擁有更便利、舒適的運動休閒空間。