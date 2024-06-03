大陸外交部發言人毛寧3日主持例行記者會，被提問近日美國國務院發言人就香港法院判決「串謀顛覆國家政權罪」案部分涉案人員發表聲明，宣佈對大陸中央政府和香港政府官員實施新的簽證限制。對此，毛寧回應表示，美方蓄意攻擊「一國兩制」，抹黑香港國安法，敦促美方切實尊重中國大陸主權和香港法治，不得以任何方式插手干涉香港事務，如對中央政府和港府官員實施簽證限制，中方將堅決反制。

毛寧表示，美方蓄意攻擊「一國兩制」，抹黑香港國安法，妄議香港民主自由狀況，干預香港特區司法，濫施簽證限制，有關行徑公然干涉大陸內政，違反國際法和國際關係基本準則。

毛寧強調，中方強烈不滿，堅決反對，必須指出涉案反中亂港分子的所謂「初選」，嚴重挑戰香港特區憲制秩序，嚴重危害國家安全。該案其他31名被告早已認罪，香港特區執法和司法機關依法履職，懲治各類危害國家安全的行為合理合法。

毛寧說，中央政府對此堅定支持，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。敦促美方切實尊重中國大陸主權和香港法治，恪守國際法和國際關係基本準則，不得以任何方式插手干涉香港事務。如果美方對中央政府和香港特區政府官員實施簽證限制，中方將堅決反制。