新華社4日報導，據中國鐵路集團消息，6月15日起京港、滬港間開行夕發朝至高鐵動臥列車。對此，香港特區行政長官李家超4日出席行政會議前會見媒體時表示，感謝中央對香港的關懷及國鐵集團的支持，滿足廣大旅客需求，有助促進人員、經貿、文化往來，推動香港更好融入國家發展大局。

據悉，6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97／98、Z99／100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909／910、D907／908次，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至。

李家超說，新安排顯示，座位數目大幅增至600多個，行車時間縮短一半。通關時間大幅壓縮，由原本直通車採用的「兩地兩檢」改為「一地兩檢」。同時會擴大列車的覆蓋範圍，涵蓋更多高鐵沿線車站。列車班次更貼近實際需要，在最受歡迎的周五至周一開出，對接實際需求。

李家超表示，已指示特區政府運輸及物流局和港鐵全面做好落實工作及一系列宣傳推廣。