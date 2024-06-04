透過協助開發多個世代搭載Snapdragon的Windows筆記型電腦，業界指標客戶信賴系微領先產業的經驗、專業知識、整合服務與附加價值功能。

系微為客戶的Snapdragon X系列PC提供全面的解決方案包括：

1.支援OEM廠商BIOS功能客製化，包括圖像設定(Graphical Setup)、OEM廠商的商標、預啟動的Wi-Fi (Pre-Boot Wi-Fi)、HTTPS Boot、微軟已連線的系統復原(Microsoft Connected System Recovery)、TPM/Pluton等。

2.符合Microsoft Windows 11 24H2規範，滿足微軟硬體相容性計計畫(Microsoft Windows Hardware Compatibility Program)的要求。

3.支援Windows Management Instrumentation (WMI)模組，可讓OEM廠商與ODM廠商在Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台上使用SMI介面與其Windows應用程式溝通。

4.支援系微的Admyn雲端裝置管理產品、微軟裝置韌體設定介面以及Absolute Software的Persistence安全裝置管理和端點恢復解決方案。

系微總經理莊鈴文表示，Insyde H2O運行於Snapdragon X系列平台的裝置上，將使客戶包括大多數用戶端PC產業的領導者，能夠推出新世代的智慧筆記型電腦，以滿足市場對AI PC日益增長的需求。