今（4）日上午一架波音777貨機從日本東京成田機場起飛，數秒後引擎即冒出火光，有網友稱聽到「爆炸聲響」，貨機確認引擎故障後，將燃料傾倒完畢後折返成田機場。

極地航空（Polar Air Cargo）一架機型為波音777的貨機4日上午從成田機場起飛，幾秒內右側引擎冒出火光，還疑似傳出爆炸聲，確認引擎故障後折返成田機場。

綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞、東京放送電視台（TBS）等報導，美國貨運航空公司極地航空（Polar Air Cargo）機型為波音777的編號752航班，當地時間今日上午10時16分從成田機場起飛，準備飛往美國洛杉磯，不料貨機才起飛數秒，右側引擎即冒出火光。

網路上流傳的影片顯示，貨機飛行時，右側引擎突然迸出光芒，疑似冒出火光，另有網友稱聽到「爆炸」聲響。

成田離陸の貨物機

エンジンから炎と爆発音



10時15分ごろ

成田空港を離陸

ロサンゼルス行きPAC752便（ボーイング777）

右エンジンから火が出た。

同機は千葉県東方沖を旋回中



pic.twitter.com/NPSoOEmTVL — 🇯🇵はじめ/元自衛官 (@xxhajixxx) June 4, 2024

貨機隨後通報右側引擎故障，在千葉縣附近太平洋上空盤旋及傾倒燃料後，貨機於11時26分順利折返成田機場A跑道。

現場畫面顯示，貨機降落時，消防車在跑道旁等待。A跑道也短暫關閉30分鐘，目前已重新開放。

這起意外並未釀成人員傷亡。