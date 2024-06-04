今（4）日上午一架波音777貨機從日本東京成田機場起飛，數秒後引擎即冒出火光，有網友稱聽到「爆炸聲響」，貨機確認引擎故障後，將燃料傾倒完畢後折返成田機場。
綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞、東京放送電視台（TBS）等報導，美國貨運航空公司極地航空（Polar Air Cargo）機型為波音777的編號752航班，當地時間今日上午10時16分從成田機場起飛，準備飛往美國洛杉磯，不料貨機才起飛數秒，右側引擎即冒出火光。
網路上流傳的影片顯示，貨機飛行時，右側引擎突然迸出光芒，疑似冒出火光，另有網友稱聽到「爆炸」聲響。
貨機隨後通報右側引擎故障，在千葉縣附近太平洋上空盤旋及傾倒燃料後，貨機於11時26分順利折返成田機場A跑道。
現場畫面顯示，貨機降落時，消防車在跑道旁等待。A跑道也短暫關閉30分鐘，目前已重新開放。
這起意外並未釀成人員傷亡。
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