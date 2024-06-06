休士頓飛行控制中心表示，正在排除載人太空船「星際航線」(Starliner)的推進系統管線漏氦氣問題，已指示機組人員關閉閥門，以隔離洩漏。

波音公司的星際航線原預定在上個月發射，卻多次在發射前發現系統警告而延期。在昨天發射前，氦氣洩漏的問題已困擾了好幾星期。相關人員表示，控制中心認為氦氣洩漏的量還在容忍範圍內，而火箭發射的「時間窗口」是有寶貴的，所以決定在問題未完全排除前仍然飛行。在火箭升空後，機組人員以手動的方式關閉所有氦氣歧管閥門，減少氦氣的流失。

新的消息：除了升空前已知的頂部岐管洩漏點之外，控制中心又發現新的洩漏點，第二處是端口 2 歧管中，第三處位於端口 1 歧管中。氦氣是推進系統中，用以保持燃料箱壓力，所以要是它流失過多，可能造成姿態控制系統無法靈活運作。

星際航線持續向國際太空站飛行，預計6月6日美國東部時間中午 12:15 左右抵達，屆時再觀察洩露是否影響太空船返程。