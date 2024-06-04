蘇姓婦人帶著愛犬到高雄前鎮區某燒烤店用餐，牽狗上洗手間時，老闆豢養的栗翅鷹突然飛向狗狗、啄傷狗狗左眼球，蘇婦怒告求償9萬7000元「精神撫慰金」。高雄地院認為，「精神撫慰金」僅限當事「人」的相關人才可請求，蘇婦未讓狗狗牽繩或裝籠需自負2成責任，餐廳老闆僅需賠償440元狗狗醫藥費，可上訴。

2023年4月11日，蘇婦到燒烤店用餐，吃到一半她想上廁所，寵物「琪琪」跟在她腳邊一同前往。經過燒烤店工作區時，老闆飼養的栗翅鷹突然看見狗狗、獸性大發，直接飛撲攻擊「琪琪」左眼，導致「琪琪」左眼球內出血。

蘇婦當時嚇得直接抱愛犬離開餐廳就醫，老闆也抓回栗翅鷹，蘇婦事後怒向燒烤店提告求償精神撫慰金、狗狗醫藥費共計9萬9000元。

開庭時業者喊冤，強調老鷹養在「工作區」，非一般用餐區，當時鷹腳上也有繫鏈繩，附近還有標註警語。蘇女自己沒有把狗牽繩綁好，事後他也進道義責任、付了250元醫藥費。

法官認為，老鷹飼養處為開放空間，且與用餐空間、洗手間距離不遠，業者沒有特別區隔、獨立出老鷹活動場域避免他人接近，確實有疏於管束老鷹的過失，需負8成責任。

但民法規定，「精神撫慰金」的求償只限於當事人的父、母、子、女或配偶，蘇婦未讓狗狗牽繩或裝籠需自負2成責任。扣掉燒烤店老闆已付250元的醫藥費，最後判老闆只須賠蘇婦190元，可上訴。