揭祕!用玄武岩織出的中國紅如何閃耀月背。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端4日報導，嫦娥六號攜帶的大陸五星紅旗在月球背面成功展開，這是中國、也是世界首次在月球背面獨立動態展示國旗。在真空無大氣無風的月球，旗幟如何「飄揚」？

央視報導，從北京航太飛行控制中心大螢幕上，看到嫦娥六號在月球表面展示大陸五星旗影片。這面紅旗由特殊材料做成，照片中，嫦娥六號手中的旗子在陽光照射下，呈現出一抹鮮豔中國紅。

中國科學院國家太空科學中心研究員、嫦娥六號探測器有效載荷分系統總設計師周昌義解答，大陸國旗能夠激發全球華人愛國熱情，他想可能大陸全國人民都在期待這一幅圖，為偉大祖國自豪。嫦娥六號展示的大陸國旗，是科研人員透過一年多時間攻關，利用玄武岩熔融拉絲技術製作而成，它具有更強的耐腐蝕性、耐高溫、耐低溫等優異性能。

周昌義指出，玄武岩石頭來自河北蔚縣，把玄武岩運回去以後，要把它粉碎、融化以後拉成頭髮絲直徑大概三分之一的細絲，然後把它紡成線，織成布。因為月面上的玄武岩含量是豐富的，後面要做月球基地，很有可能要把玄武岩做成纖維，做成建築材料。

大陸「科普中國」網站曾對世人質疑美國登陸月球真假中的：「真空環境下的星條旗為何會飄揚？」解釋，美國登月圖片中，美國旗幟「迎風飄揚」。月球表面高真空環境下不可能存在空氣的對流，相應地，就不可能存在「風」，旗幟也就不可能「迎風飄揚」。因此質疑造假。圖中美國國旗上緣，穿有一鐵絲、旗竿又較長，看到「旗幟飄揚」實際上是插入土壤後、旗竿在高真空環境下較長時間振動導致，達到較好的視覺效果，這種飄揚的現象反而證明該區域真空度很高。