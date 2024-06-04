立偕生活文化董事長黃文德表示，「樂埔町」未來將以飲食、藝術、心靈、文化4大面向，共創永續價值。（台北市文化局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市歷史建築「樂埔町」（錦町日式宿舍群－杭州南路2段67號）本次媒合民間團隊立偕生活文化，於2023年11月進行全面性細節檢修，耗時約半年時間，花費逾1700萬元，進行歷史建築修復及再利用工程，於6月1日再次對外開放，開幕期間將攜手YellowKorner舉辦當代攝影特展。

台北市政府2013年率先全國首創「老房子文化運動計畫」，立偕生活文化團隊於2013年投入近1900萬元進行初次修復，耗時近1年半時間進行，並於2015年以「樂埔町」對外開放營業，隨後樂埔町於2022年租期屆滿，文化局重新對外公告招標，立偕生活文化團隊以共創「樂埔町3.0」的經營理念與修復計畫再次得標。

文化局表示，本次媒合立偕生活文化，進行歷史建築「樂埔町」修復及再利用工程，開幕期間將攜手YellowKorner舉辦當代攝影特展，未來將與鄰近區域的錦町日式宿舍群、原台北刑務官舍群，及周邊林務局局長舊宿舍、台灣大學潮州街7號、9號，甚至擴及到青田街歷史街區等日式房舍文化資產串聯合作。

立偕生活文化董事長黃文德表示，未來將以飲食、藝術、心靈、文化4大面向，共創永續價值。為讓民眾能多加親近與了解老房子，除每季進行文化策展、主題講座外，每周日下午3點提供免付費的專人預約導覽，民眾可進到建築空間內感受空間之美、枯山水之美，主建物旁的日式前園在營業時間內開放民眾自由參觀。