市府4日會同專家到晴空匯聯合稽查，發現電線過於密集等多項缺失，都發處副處長蘇文彬表示，現場就缺失進行告知，違反《建築法》第77條，並依91條裁罰管委會12萬元。（王惠慧）

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，新竹市政府今天（4日）上午會同專家，赴晴空匯到現場稽查，結果發現除發生火警的D棟外，就連其他棟別也發現電線過於密集，以及緊急排煙系統故障、常閉式防火門未確實關閉等缺失，將依法開罰管委會12萬元，並限期改善。

新竹市長高虹安今天率市府多位局處長開記者會，說明晴空匯大火後續情形。市府都發處副處長蘇文彬表示，5月29日消防局赴晴空匯稽查，發現包含火警自動警報設備受信總機故障、緊急升降機或特別安全梯間排煙進風設備故障、室內消防栓設備末端放水壓力不符規定、自動灑水設備放水壓力不符規定、緊急廣播設備故障、緊急發電機故障等缺失，已通知管委會限期改善。

蘇文彬也指出，今天上午市府也會同2位資深建築師、電機技師等專家，及消防局、都發處到現場稽查，發現除發生火警的D棟外，其餘棟別也有電線過於密集、一般與緊急電源線路設在同管道間、部分防火填塞未確實，以及緊急排煙系統故障、常閉式防火門未確實關閉等缺失。

此外，電線材質是否符合防火要求尚待釐清，且有部分隱蔽空間無法確認防火填塞是否確實施作，蘇文彬表示，現場就缺失進行告知，違反《建築法》第77條，並依91條裁罰管委會12萬元，至於防火區劃未落實、建材線材耐燃是否合乎規定等，則交由檢調進一步釐清監造人或承造人責任。

新竹市長高虹安也表示，晴空匯大火事件成因非常多，現場蒐證從第1天就開始，與內政部專案調查會同步，強調市府絕無隱匿、黑箱，市府也將向中央建議修法，將防火區劃納入集合式住宅安檢項目，也要明訂集合式住宅將一般電源與緊急電源應明確區隔設置，才能在災害發生時發揮作用。