家長接送學生上下課更便利！新竹市政府致力推動香山區道路建設，去年加速完成富禮國中通往中華路5段道路工程，共挹注3500萬元預算（含購地），新闢自富禮街銜接至中華路5段單向通車路寬4公尺、總長96公尺道路，目前工程已竣工，並於4日正式通車，守護學子通學安全。

市長高強安表示，市府為落實「交通暢行」、「友善行人」願景，透過工程、教育、執法、監理及宣導等政策多管齊下，全力打造更好的用路環境，守護學子行的安全。

其中，富禮國中通往中華路5段道路工程是市府團隊推動城市基礎設施改善的一部分，將有助於香山區的道路系統更加健全，為富禮國中的師生家長與周邊居民帶來更舒適、方便的用路體驗。

工務處表示，富禮國中通往中華路5段道路工程，於市府團隊努力協調、積極趕辦下，已如期如質順利完工通車，使原富禮街更有效串聯中華路5段，優化原先僅有單一出口的問題，減少車輛迴轉，提供香山區用路人更安全、便利的交通環境。

交通處則指出，此案新闢道路開通後，不僅能夠縮短家長接送孩子上下課的時間，同時也有效解決原先因迴轉而導致的交通混亂問題，提升整體交通效率，還給市民更好行、更安全的道路交通環境。