台北市建國中學4日舉行畢業典禮，每年一到畢業典禮總會幫校門口蔣公銅像惡搞裝扮，今年銅像走搖滾風，同樣引發熱烈討論，設計者表示，今年主題為「懷舊」，希望透過搖滾和誇張的服飾，凸顯出跳脫框架的創新思維，展現出建中學生灑脫自由的氣質，學生們也發揮創意讓蔣公銅像身穿白衣並黏上實體香蕉。

銅像造型由建中第76屆畢業生謝侑霖、張品共同完成，謝侑霖表示，衣服上的香蕉是致敬義大利藝術家卡特蘭的作品《comedian》，其背後不僅代表著幽默和反叛的精神，更多的是希望將政治作為愉快批評的載具的願望，讓各種聲音皆能充分理性表達。有民眾路過拍下蔣公銅像上傳到臉書引發熱烈討論，紛紛留言大讚學生創意無限。

建中校長莊智鈞也在畢業典禮上勉勵學生，除了鼓勵同學戀愛外，也建議同學，不要因為不同的意見，就不敢堅持下去，最後傾聽自己內心的聲音，找尋人生的方向。台灣大學昨天放榜了，有人開心上岸、有人還要繼續努力，人生是場相當漫長的旅途，不要把考上頂尖大學的頂尖科系當成一生巔峰，因為這只是過程。