IKEA「618線上購物季」即將開跑，IKEA於6月7日至6月19日推出限時優惠活動，只要在活動期間內於IKEA線上購物單筆消費滿6000，輸入折扣碼EC24618即可現折618元，全站折扣後滿6000再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，優惠數量有限，領完為止。
此外，IKEA也整理出9款往年618的必搶熱門商品，從經典的KALLAX層架組、MICKE工作桌到FRIHETEN沙發床等，正是為家中添實用家具的好時機。
IKEA「618線上購物季」即將開跑，IKEA於6月7日至6月19日推出限時優惠活動，只要在活動期間內於IKEA線上購物單筆消費滿6000，輸入折扣碼EC24618即可現折618元，全站折扣後滿6000再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，優惠數量有限，領完為止。
此外，IKEA也整理出9款往年618的必搶熱門商品，從經典的KALLAX層架組、MICKE工作桌到FRIHETEN沙發床等，正是為家中添實用家具的好時機。
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