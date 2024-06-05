一名葉姓男子和女友小美同居，某次竟偷拍小美裸睡照片，還大方分享給2位好友觀看。隔月卻因多次懷疑她與陌生男子過從甚密，兩人發生口角，葉男又趁她熟睡時，強行指侵得逞，女方驚醒抵抗，她卻壓住女方後續幾逞獸慾。小美一怒下提告，事後雙方達成和解，葉男仍被依妨害性自主等罪判1年11月徒刑，可上訴。

根據判決書，葉姓男子與小美是男女朋友並同居， 葉男於民國110年4月某日，不滿小美似與其他男子過從甚密，竟趁她熟睡之際，拍攝上半身裸體之照片，再將照片分享給2位友人觀看。

隔月，葉男與小美吵架後，又趁她熟睡之際，將手伸入內褲進行指侵，小美當場驚醒，扭轉身體掙扎並推開葉男抵抗，未料葉男竟壓住小美雙手繼續指侵，事後小美氣得報警提告。

法乾審理後，認定葉男不思以平和成熟之方式解決感情問題，竟於二人爭吵後，未經女方同意，私自拍攝女方隱私部位後，散布給2名友人觀覽。又趁熟睡時對她性侵得逞。考量葉男犯後坦承犯行，並積極與女方達成和解，取得原諒，按約定陸續給付和解金額，依妨害性自主等罪判1年11月徒刑，可上訴。