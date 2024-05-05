一名妙齡女子小美透過網路遊戲認識吳姓網友，雙方發展出感情，小美還自願獻出初夜，未料遭拍下性愛照片。竟遭到吳男陸續借款一年不還，並表明不再借錢。但吳男卻拿出裸照威脅要寄給她家人，逼著小美共匯132次，總計75餘萬給他，最後在需索無度下崩潰報警提告。法官判吳男2年2月，並需賠償105萬200元。

根據判決書，小美與吳姓男子因網路遊戲結識成為網友，熟識後，小美還獻出自己的初夜，與吳男發生親密關係，但卻遭到拍下性愛影片。接著吳男露出本性，從109年1月31日至12月2日間陸續向小美借款，但因沒有還錢遭到拒絕拒絕再借。

吳男惱羞成怒下，隔不久就傳「在來我就每戶發影片和公司了，機會我給妳了，妳不要的」訊息及女方下體裸照到她住處。前後陸續匯了132次共75萬。但小美在人財兩失下，身心俱疲，於是提告吳男求償200萬元。

法官審理後認定，雙方為網友並曾發生親密關係，吳男卻以傳送訊息、語音、寄發信件，暗指其握有與女方之性交影片，並將散佈於他人之方式，恐嚇女方匯款，致原告心生恐懼而匯款，又因擔憂吳男是否持有其私密影像及有無散佈他人，深恐損及名譽而終日惶惶不安。一審依照恐嚇取財罪，判吳男2年2月有期徒刑。另外民事求償部分，吳男須賠105萬200元。吳男對此不服，提起上訴被台南高分院駁回、全案確定。