才剛安排好去安養院 宜蘭80歲翁命喪火窟！家屬悲痛萬分

今(5)日傍晚近6時許宜蘭市慶和路有一棟平房發生火警，消防局獲報後立刻派員前往救災，消防員撲滅火勢後，發現1名年約80歲的老公不幸命喪火窟，對此，老翁的家屬也表示，原本農曆年前就要帶老翁前往安養院，但老翁說什麼都不肯去，原訂明(6)日已安排好，要以去醫院治療為由，哄騙老翁去安養院，不料卻已先發生不幸。

家屬表示，老翁身體原本很好，可是2、3年前曾發生車禍，導致身體越來越差，原本明(6)日已經幫老翁申請好安養院，但因為老翁不想去安養院，因此才連哄帶騙要去醫院治療，家屬也說，畢竟農曆年前曾和老翁說要去安養院，但老翁怎麼樣都不想去，因此，才偷偷的安排要帶老翁去，不然老翁已經無法走路，一個人去太危險了，但不料卻提早發生這起不幸。

這起火警發生在今(5)日傍晚近6時許，宜蘭縣消防局獲報，宜蘭市慶和路有平房發生火警，立刻派遣救災人車前往現場搶救，救災人員抵達現場時，建築物已全面燃燒，建築物屋頂塌陷，消防人員將火勢撲滅後，清理火場發現1名年約80多歲的老翁陳屍屋內。確切火警發生原因仍待調查。