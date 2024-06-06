桃園市楊梅區一家環保公司工廠，5日深夜11時27分傳出火警，火勢猛烈讓廠房瞬間陷入火海，桃園市消防局出動消防人員66名及將近30輛救災車輛前往灌救，直到今天清晨6時許火勢才熄滅，所幸無人員傷亡。

該工廠堆放大量塑膠物品，導致火勢一發不可收拾，冒出濃濃黑煙及烈焰沖天，現場為地上1層鐵皮建築，所幸無人員受傷受困，桃園市消防局也出動美洲豹前往灌救，並於凌晨1時46分控制火勢，也在今天清晨6時3分火勢熄滅，至於詳細起火原因，有待火調科進一步釐清調查。